GPS-Geocaching-Tour, Haldenführung mit dem Kleinbus und Wanderung zur Sommersonnenwende über die Halde Hoheward

Herten/Recklinghausen (idr). Ein spannendes und abwechslungsreiches Angebot bieten in der nächsten Woche der Regionalverband Ruhr (RVR) und das Besucherzentrum Hoheward in Herten an.



Los geht es am Samstag, 17. Juni, 14 bis 16 Uhr, mit einer barrierefreien Tour auf die Halde Hoheward an der Stadtgrenze Herten/Recklinghausen. Die Teilnehmer fahren mit einem Kleinbus auf den Gipfel und genießen dort den Ausblick auf die Metropole Ruhr. Außerdem erläutern Gästeführer die Funktionsweise des Horizont-Observatoriums. Die Kosten für die Haldenführung betragen 13,50 Euro pro Person. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist bis zum 13. Juni unter 02366/181160 oder besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de notwendig.



Am Sonntag, 18. Juni, 15.30 bis 17.30 Uhr, geht es zu einer besonderen Entdeckertour. Beim "Geocaching auf der Halde Hoheward" handelt es sich um eine moderne High-Tech-Schatzsuche per Satellit. Kniffelige Fragen und Aufgaben lotsen den Weg zur nächsten Station. Wer am besten schätzt, kombiniert und rechnet, gewinnt.



Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Person inklusive der Nutzung eines GPS-Gerätes in einer Kleingruppe. Eine Anmeldung ist ebenfalls bis zum 13. Juni erforderlich.



Zu einer Wanderung zur Sommersonnenwende sind Naturliebhaber und Interessierte am Mittwoch, 21. Juni, von 20.30 bis 23 Uhr eingeladen. Bei der Nachtwanderung erleben die Teilnehmer die Natur mit allen Sinnen. Vom Gipfelplateau aus können sie die Sterne beobachten. Dazu erklärt ein Gästeführer Wissenswertes zur Sommersonnenwende. Die Kosten betragen elf Euro pro Person (inkl. Leuchtstab). Eine Anmeldung ist bis zum 15. Juni unter 02366/181160 oder besucherzentrum-hoheward@rvr-online.de erforderlich.



Die Touren beginnen jeweils am RVR-Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14, in Herten.



Alle Veranstaltungen und Infos rund um das Besucherzentrum Hoheward sind unter www.landschaftspark-hoheward.de zu finden. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Das Besucherzentrum ist eine Einrichtung des Regionalverbandes Ruhr in Kooperation mit den Städten Herten und Recklinghausen.



