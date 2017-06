Essener Jazz Pott für Chris Hopkins

Essen (idr). Der diesjährige Essener Jazz Pott geht an den Bochumer Musiker Chris Hopkins. Der Altsaxophonist und Pianist gründete 1997 die "Echoes of Swing". Das Ensemble macht zeitgemäßen Jazz, interpretiert dafür Klassiker neu und ergänzt sie um ausdrucksstarke Eigenkompositionen. Die Gruppe um Chris Hopkins wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, zuletzt u.a. mit dem Prix de L'Académie du Jazz, dem Grand Prix du Disque de Jazz sowie mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik.



Der Jazz Pott wird in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen. Mit dem Preis werden seit 1998 innovative Jazzmusiker ausgezeichnet. Ins Leben gerufen wurde die Auszeichnung vom Essener Kunstförderer Viktor Seroneit. Nach dessen Tod übernahm das Schauspiel Essen die Ausrichtung des Preisträgerkonzerts, das in diesem Jahr zusammen mit der Preisverleihung am 30. September im Essener Grillo-Theater stattfindet.



Infos: www.schauspiel-essen.de



Pressekontakt: Theater und Philharmonie Essen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Martin Siebold, Telefon: 0201/8122-236, E-Mail: martin.siebold@tup-online.de

Zurück zur Übersicht