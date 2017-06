Studie zeigt: Patienten übertragen Therapieerfahrungen auf weitere Behandlungen

Duisburg/Essen (idr). Eine erfolglose Therapie kann auch die Wirkung zukünftiger Behandlungen mindern - weil die Patienten die Erfahrung übertragen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Uni Duisburg-Essen. Die Wissenschaftler hatten 200 Probanden zunächst für zwei Tage ein schmerzlinderndes Pflaster verabreicht, am dritten Tag bekam ein Teil der Gruppe eine Tablette. Ergebnis: Die Tablette, die eigentlich keinen Einfluss auf den Behandlungserfolg hatte, wurde besser bewertet. Wer aber schon negative Erfahrungen mit dem Pflaster gemacht hatte, sprach auch auf den zweiten Behandlungsversuch schlechter an. Der wichtigste Schutz vor diesem Effekt sei das Vermeiden von Therapiefehlschlägen, so die Studie.



