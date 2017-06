Imagefilm zum RS1 jetzt auch in englischer Sprache / Erste öffentliche Vorführung bei Velo City-Konferenz in den Niederlanden

Essen/Metropole Ruhr (idr). Film ab, heißt es am 13. Juni bei der Velo City-Konferenz in Arnheim und Nijmegen. Dort wird erstmals der Imagefilm zum Radschnellweg Ruhr (RS1) in englischer Sprache einem internationalen Publikum vorgestellt. Im Internet ist er bereits heute zu sehen.



Der Imagefilm macht deutlich, wie Radschnellwege die Alltagsmobilität erheblich erleichtern können – gerade auch auf größeren Distanzen in Verbindung mit Pedelecs. So wird das Fahrrad in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet für das tägliche Pendeln zur Arbeit, zur Schule oder zur Universität zu einer sinnvollen Alternative zum Pkw.



Der Radschnellweg Ruhr von Duisburg nach Unna verbindet auf einer Länge von 101 Kilometern zehn Stadtzentren und vier Universitäten miteinander. In seinem Einzugsbereich leben mehr als 1,6 Millionen Einwohner. Entlang des RS1 befinden sich rund 430.000 Arbeitsplätze. Mehr als 50.000 Pkw-Fahrten könnten durch das Umsteigen vom Auto auf das Rad eingespart werden. Die Strecke wird in einem hohen Qualitätsstandard realisiert – mit einem weitgehend kreuzungsfreien Verlauf, ausreichend breiten Fahrbahnen für jede Richtung, Beleuchtung und Winterdienst.



Velo City ist eine jährlich stattfindende Radkonferenz, die weltweites Publikum anzieht.



Infos und Film: www.rs1.rvr.ruhr



