Einladung zum Pressegespräch: Touristiker treffen sich ab morgen beim Deutschen Städte- und Kulturforum in Essen

Essen (idr). Über "neue Pfade" im Städtetourismus diskutieren Tourismusvertreter am 13. und 14. Juni beim Deutschen Städte- und Kulturforum des Deutschen Tourismusverbandes in Essen. Auf dem Welterbe Zollverein geht es um Fragen der Nachhaltigkeit, aber auch um Digitalisierung im Kulturtourismus und Sicherheit bei Großveranstaltungen. Bei der Tagung werden u.a. touristische Kooperationsprojekte in der Metropole Ruhr und Essen als Grüne Hauptstadt Europas 2017 vorgestellt.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTION: Über Nachhaltigkeit im Städtetourismus informieren der Deutsche Tourismusverband, die Ruhr Tourismus GmbH sowie die Essen Marketing GmbH bei einem Pressegespräch im Rahmen des Forums am Dienstag, 13. Juni, 11 Uhr, im Raum A21 des Oktogons auf dem Welterbe Zollverein, Gelsenkirchener Straße 181, Essen.



