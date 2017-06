WDR und Chorakademie Dortmund gründen gemeinsamen Kinderchor

Dortmund (idr). Der WDR Rundfunkchor und die Chorakademie Dortmund haben gemeinsam den WDR Kinderchor Dortmund gegründet. Er wird erstmals in der Spielzeit 2017/2018 bei Konzerten und Studioproduktionen auftreten.



Der künstlerische Leiter des Chors, Zeljo Davutovic, bereitet mit den jungen Sängern verschiedene Kinderchor- und Solopartien für Konzerte, Opern und Chorsinfonik vor. In der ersten Saison wirken die Kinder an Produktionen des WDR Rundfunkchors und des WDR Funkhausorchesters mit. Die neun- bis 13-jährigen Kinder aus der Metropole Ruhr proben zweimal in der Woche in Dortmund und erhalten ergänzend Einzelunterricht.



Pressekontakt: WDR, Pressedesk, Telefon: 0221/220-7100, E-Mail: wdrpressedesk@wdr.de

Zurück zur Übersicht