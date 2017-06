Bürger planen Zukunft des Essener Grugabades mit

Essen (idr). Die Stadt Essen sucht Ideen für das sanierungsbedürftige Grugabad. Bürger und Experten sind aufgerufen, sich Gedanken zur Zukunft des 1964 eröffneten Bades zu machen. Dazu wird es mehrere Foren und Workshops geben, Bürger können sich aber auch per E-Mail beteiligen. Bis zum Herbst soll so eine Ideensammlung für die größte zusammenhängende Freibadfläche in Essen entstehen.



In den Anfängen kamen bis zum 350.000 Besucher pro Jahr ins Grugabad. Rückläufige Besucherzahlen und ein festgestellter Sanierungsbedarf von rund 15 Millionen Euro werfen nun Fragen nach der Zukunft auf.



