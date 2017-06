2016 bezogen mehr Haushalte im Ruhrgbiet Wohngeld

Düsseldorf/Metropole Ruhr (idr). Die Zahl der Wohngeldempfänger in der Metropole Ruhr ist im vergangenen Jahr gestiegen: 42.407 Haushalte in den Städten und Kreisen des Ruhrgebiets erhielten im Jahr 2016 Miet- oder Lastenzuschuss, im Jahr 2015 waren es 29.650. Das zeigt eine aktuelle Statistik des Landesamtes IT.NRW. Landesweit ist die Zahl der Zuschuss-Empfänger im selben Zeitraum um 43,4 Prozent auf 138.614 Haushalte gestiegen. Allerdings seien die Zahlen aus 2016 aufgrund einer Wohngeldnovelle nur eingeschränkt mit denen der Vorjahre vergleichbar, so IT.NRW.



Betrachtet man die vergangenen Jahre, ist die Zahl der Wohngeld-Haushalte gesunken - 2010 waren es noch 57.800.



