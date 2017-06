Boden auf dem Landesgartenschau-Gelände Bergwerk West wird saniert

Kamp-Lintfort/Essen (idr). Auf dem Gelände des ehemaligen Bergwerks West in Kamp-Lintfort sind die Bodensanierungsarbeiten gestartet. Knapp eineinhalb Jahre lang will die RAG Montan Immobilien das Areal fit machen für die Landesgartenschau 2020 und die Folgenutzung. Nach der Gartenschau soll an dieser Stelle ein neues Stadtquartier entstehen.



Im Rahmen der Arbeiten werden Teile des belasteten Bodens ausgehoben und gesichert eingelagert. Anschließend wird das Gelände aufgefüllt, mit einer Schicht Mutterboden vesehen und für die Landesgartenschau als Grünfläche mit einem Wegesystem, Spiel- und Ruhezonen gestaltet.



Infos unter www,rag-montan-immobilien.de



Pressekontakt: RAG Montan Immobilien GmbH, Stabsstelle Unternehmenskommunikation, Stephan Conrad, Telefon: 0201/378-1872, mobil: 0172/1799589, E-Mail: stephan.conrad@rag-montan-immobilien.de

Zurück zur Übersicht