Vortrag über Bienen und Kräuter rund um Haus Ripshorst

Oberhausen (idr). In der nächsten Woche stehen Kräuter und Bienen im Mittelpunkt von zwei Naturführungen, zu denen der Regionalverband Ruhr (RVR) Tier- und Naturliebhaber in und um sein Informationszentrum Haus Ripshorst nach Oberhausen einlädt.



Los geht es am Samstag, 24. Juni, 14 bis 16 Uhr, mit der Exkursion "Die Kräuter der Hildegarde von Bingen". Zusammen mit der Gesundheitsberaterin und Geschichtenerzählerin Silvia Steinberg begeben sich die Teilnehmer auf die Spuren der Kräuterkunde von Bingen. Eine Anmeldung ist bis zum 20. Juni unter 0208/88334-83 erforderlich. Der Treffpunkt ist am Haus Ripshorst, Ripshorster Str. 306, in Oberhausen. Pro Person kostet die Veranstaltung fünf Euro.



"Was Sie schon immer über Bienen wissen wollten", erfahren Besucher bei einem Vortrag am Sonntag, 25. Juni, 11 Uhr. Heinz Depping vom Bienenzuchtverein Oberhausen stellt am Lehrbienenstand die Honigproduzenten vor. Dabei werden Fragen geklärt wie: Wieviele Bienen braucht es, um ein Glas Honig zu produzieren? Oder: Schlafen Bienen auf Blumen oder im Bienenstock? Die Teilnahme ist kostenlos. Treffpunkt ist das Bienenhaus, Ripshorster Straße 306, Oberhausen.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de; Heinz Depping, Telefon: 0208/861558

