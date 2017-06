Neu auf metropoleruhr.de: Sommerspaß für alle!

Essen/Metropole Ruhr (idr). Platz an der Sonne gefällig? In der Metropole Ruhr kein Problem! Zwischen Wasserspielplätzen, Badeseen, Strandbars und Open-Air-Kinos findet jeder seinen sommerlichen Lieblingsort. Wo sich der Sommer am besten genießen lässt, zeigt das Internetportal metropoleruhr.de. Badenixen, Sonnenanbeter und Daheim-Urlauber finden dort Tipps und Termine für den Sommerspaß zwischen Rhein und Ruhr.



Infos: www.sommer.metropoleruhr.de



Pressekontakt: RVR, Internetredaktion, Martina Kötters, Telefon: 0201/2069-374, E-Mail: koetters@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht