Wolfgang Petry-Musical feiert in Duisburg Uraufführung

Duisburg (idr). Wolfgang Petry bekommt sein eigenes Musical: Am 21. Februar 2018 wird die Show mit dem Titel "Wahnsinn" in Duisburg im Theater am Marientor uraufgeführt. Die Geschichte, die im Ruhrgebiet spielt, erzählt von vier Paaren und ihrem alltäglichen Beziehungs-Wahnsinn. Zu hören sind mehr als 25 Hits des Schlagerstars, darunter "Hölle, Hölle, Hölle", "Der Himmel brennt" und Titelsong "Wahnsinn".



Das Musical läuft bis zum 29. April 2018 in Duisburg. Der Vorverkauf startet am 21. Juni.



Infos: www.semmel.de



Pressekontakt: Semmel Concerts Entertainment GmbH, Karolina Jarecki, Telefon: 0621/33935712, E-Mail: jarecki.karolina@semmel.de

Zurück zur Übersicht