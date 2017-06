"nachtfrequenz17" feiert zum 8. Mal die Jugendkultur in NRW

Dortmund/Metropole Ruhr (idr). Mit einer Rekordbeteiligung von 78 Städten und Gemeinden in ganz NRW startet am 29. September die Nacht der Jugendkultur "nachtfrequenz17", bei der sich alles um Jugendliche und ihre kulturellen Projekte dreht. Entstanden ist die Veranstaltung im Rahmen der Kulturhauptstadt RUHR.2010. Im Ruhrgebiet beteiligen sich 26 Kommunen an der Aktion.



Zum Programm gehören Tanz, Theater, Poetry Slams, Videodrehs, Graffitis, Club-Events, Bühnenshows, Workshops und Skate-Wettbewerbe. Eine Jury aus Jugendlichen und Erwachsenen wählte die Projekte aus. Kultur- und Jugendeinrichtungen arbeiten nun an der Ausgestaltung von mehr als 170 Einzelevents.



Veranstalter ist die LKJ Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW in Dortmund.



Infos: www.nachtderjugendkultur.de



Pressekontakt: Häuserl Film & Kommunikation, Stefanie Görtz, Betty Schiel, Telefon: 0170/2037198, 0170/1825476, E-Mail: info@haeuserl-film.de

Zurück zur Übersicht