Schauspiel Dortmund ist unter den Trägern des BKM-Preises für Kulturelle Bildung

Genshagen/Dortmund (idr). Das Schauspiel Dortmund hat einen der drei diesjährigen BKM-Preise für Kulturelle Bildung erhalten. Die Dortmunder überzeugten die Jury gemeinsam mit ihrem Partner "Tools for Action" mit ihrer "Spigelbarrikade". Die Plastik aus aufblasbaren Würfeln entstand durch die Arbeit hunderter Hände am Schauspiel und an 14 Dortmunder Schulen. Sie entstand als Engagement gegen einen geplanten Aufmarsch von Rechtsextremisten in Dortmund und soll ein Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit setzen. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 20.000 Euro verbunden.



Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien honoriert mit diesem Preis jedes Jahr bundesweit wegweisende Projekte der künstlerisch-kulturellen Vermittlung. Für den BKM-Preis Kulturelle Bildung 2017 waren zehn Projekte aus dem ganzen Bundesgebiet nominiert. Die drei Preisträger erhalten jeweils 20.000 Euro für ihre Projektarbeit, die anderen Nominierten erhalten eine Anerkennungsprämie von jeweils 5.000 Euro. Unter ihnen ist auch die Ruhrtriennale mit ihrem Projekt "Teentalitarismus". Der Preis wird in Zusammenarbeit mit der Stiftung Genshagen verliehen.



