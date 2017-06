Sightseeing in der Metropole Ruhr ist vergleichsweise günstig

Berlin/Metropole Ruhr (idr). Der Signal Iduna Park Dortmund (Platz 3), das Welterbe Zollverein Essen (4), der Landschaftspark Duisburg-Nord (5) und der Gasometer Oberhausen (6) gehören zur Top Ten der Sehenswürdigkeiten in NRW. Das hat das Internet-Vergleichsportal Netzsieger ermittelt. Dazu ist Sightsseing in der Metropole Ruhr relativ günstig: Neben Bielefeld sind Bochum und Essen die preiswertesten Städte für Reisende, die Sehenswürdigkeiten besuchen möchten. In Bochum sind 35 Euro für die beliebtesten Ziele zu berappen, in Essen 31 Euro. Dagegen ist eine Sightseeing-Tour durch Köln die teuerste in Deutschland. Insgesamt müssen Urlauber für die fünf beliebtesten Attraktionen Kölns 103,50 Euro zahlen.



Für den Urlaubs-Index hat Netzsieger auf Basis der TripAdvisor-Rezensionen die beliebtesten Attraktionen der Bundesländer zusammengestellt und die Preise ermittelt. Hinzu kommen die fünf sehenswertesten Attraktionen der 20 einwohnerstärksten Städte.



Infos unter www.netzsieger.de



