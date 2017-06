Terminkorrektur: Neue Standortmarketing-Kampagne für den Wirtschaftsstandort Metropole Ruhr wird im RVR-Wirtschaftsausschuss vorgestellt

Essen/Metropole Ruhr (idr). Die Metropole Ruhr will mit einer neuen Standortmarketing-Kampagne im internationalen Wettbewerb ihre Stärken zeigen und das Bild der Region bei Investoren und Fachkräften nachhaltig verbessern. Die Vorbereitungen zur Kampagne mit neuem Slogan, neuem Logo, zeitgemäßen Bildern und starker digitaler Ausrichtung sind jetzt abgeschlossen. Im Juli geht die Kampagne im Auftrag des Regionalverbandes Ruhr (RVR) an den Start.



Erstmals öffentlich vorgestellt wird die Kampagne in einer Sondersitzung des RVR-Wirtschaftsausschusses am 27. Juni, in Bochum. Grundlage der Kampagnen-Planung ist eine Imageanalyse, die der RVR im Sommer 2016 vorgestellt hat: Danach ist die Metropole Ruhr weltoffen, authentisch und bodenständig. Bei den Standortfaktoren punktet das Ruhrgebiet mit Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur, Gesundheitsversorgung und Arbeitskräfteangebot.



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Medienvertreter sind zu der Sitzung ausdrücklich eingeladen. Sie beginnt am DIENSTAG, 27. Juni, um 10.30 Uhr, in den Räumen der Friedrich Picard GmbH, Dietrich-Benking-Straße 78, 44805 Bochum. Präsentiert wird die Kampagne von der Bietergemeinschaft Thjnk (Hamburg) und TAS (Essen), die im Januar einen Agenturwettbewerb für sich entschieden haben.



Direkt im Anschluss an die Ausschusssitzung (circa 11.30 Uhr) folgen Pressegespräch und Fototermin. Ihre Gesprächspartner sind: Karola Geiß-Netthöfel, Regionaldirektorin Regionalverband Ruhr, Roland Mitschke, Vorsitzender des RVR-Wirtschaftsausschusses und Rasmus C. Beck, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung metropoleruhr.



