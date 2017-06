Wilhelm-Lehmbruck-Preis für Rebecca Horn

Duisburg (idr). Die Künstlerin Rebecca Horn ist Trägerin des Wilhelm-Lehmbruck-Preises der Stadt Duisburg. Die Stadt und die Stiftung Wilhelm Lehmbruck ehren sie für ihr Lebenswerk, mit dem sie die Skulptur des 20. und 21. Jahrhunderts maßgeblich geprägt habe, so die Stifter.



Der Lehmbruck-Preis zählt zu den international renommiertesten Auszeichnungen für Bildhauer. Er wurde zwischen 1966 und 2006 alle fünf Jahre von einer Fachjury in Gedenken an den Duisburger Bildhauer Wilhelm Lehmbruck vergeben. Zu den bisherigen Trägern gehören u.a. Norbert Kricke, Jean Tinguely, Claes Oldenburg, Joseph Beuys, Richard Serra und Nam June Paik. Jetzt konnte die mit 10.000 Euro dotierte Ehrung erstmals nach langer Pause wieder verliehen werden.



Rebecca Horn wurde 1944 in Michelstadt, Deutschland, geboren. Sie lebt und arbeitet in Berlin, Paris und Bad König. Sie hatte zahlreiche Einzelausstellungen in den wichtigsten Museen weltweit, zuletzt 2016 in der Tate Modern in London.



