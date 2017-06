Universitätsallianz Ruhr schafft gemeinsames Kompetenzfeld Metropolenforschung

Bochum/Metropole Ruhr (idr). Das Ruhrgebiet soll zu einem Zentrum der Metropolenforschung werden. Dazu bündelt die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr) ihre Ansätze der Metropolenforschung. Die Wissenschaftler der Ruhr-Uni Bochum, der Uni Duisburg-Essen und der TU Dortmund wollen so eine trans- und interdiziplinäre Plattform für Forschung, Lehre und Transfer schaffen.



Die Hochschulen bringen jeweils ihre speziellen Kompetenzen ein: Die Ruhr-Uni Bochum befasst sich in Sozialwissenschaft und Geografie mit Fragen des Strukturwandels im Ruhrgebiet und Transformationsprozessen in Ostasien. Die TU Dortmund verfügt über die leistungsstärkste Forschungs- und Ausbildungsstätte für Raumplaner in Europa. An der Uni Duisburg-Essen gibt es einen Profilschwerpunkt "Urbane Systeme" mit Fokus auf Logistik- und Umweltforschung, aber auch mit breiter geisteswissenschaftlicher Forschung. Insgesamt befassen sich mehr als 100 Professuren mit der Metropolenforschung.



Gemeinsam wollen die Forscher jetzt mit verschiedenen Akteuren neuartige Lösungswege für die Herausforderungen entwickeln, denen sich Metropolen weltweit gegenüber sehen. Dazu gehören zum Beispiel Globalisierung, Digitalisierung, soziale Polarisierung, Migration und Integration, Klimawandel, Energiewende und Sicherheit.



