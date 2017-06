Kräuterexkursion: Delikatessen aus der Hecke

Bottrop (idr). Bei der Erlebniswanderung "Delikatessen aus der Hecke" lernen Naturliebhaber am Samstag, 1. Juli, mit dem Kräuterpädagogen Werner Gahlen die Wildfrüchte und -blüten der Region kennen. Außerdem bekommen sie Tipps zur Verarbeitung der Köstlichkeiten und können verschiedene Frucht- und Blütenaufstriche probieren. Die Teilnehmer treffen sich für die dreistündige Exkursion um 10 Uhr am Waldkompetenzzentrum Heidhof, Zum Heidhof 25, in Bottrop-Kirchhellen und sollten Papier und Bleistift mitbringen.



Die Veranstaltung kostet für Erwachsene sechs, für Kinder vier Euro sowie eine Kostenumlage von neun Euro pro Person. Eine Anmeldung ist unter krautundhonig@gmx.de oder 02045/73 63 erforderlich.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: Werne Gahlen, Telefon: 02045/73 63, E-Mail: krautundhonig@gmx.de

