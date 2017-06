Sommerkräuter und Safari im Emscherbruch

Herten/Gelsenkirchen (idr). Mächtig was los im Emscherbruch: Am nächsten Sonntag stehen gleich drei Veranstaltungen an, zu denen der Regionalverband Ruhr (RVR) Naturliebhaber nach Gelsenkirchen und Herten einlädt.



Bei der Erlebniswanderung "Sommerkräuter im Emscherbruch" lernen Naturliebhaber am Sonntag, 2. Juli, 10 bis 14 Uhr, mit dem Kräuterpädagogen Werner Gahlen die Wildpflanzen der Region kennen. Außerdem bekommen sie Tipps zur Verarbeitung der Köstlichkeiten und können verschiedene Delikatessen aus wilden Kräutern und Früchten probieren. Eine Anmeldung ist unter krautundhonig@gmx.de oder 02045/73 63 erforderlich. Die Teilnehmer treffen sich am Forststützpunkt Emscherbruch, Holzbachstraße 2, in Gelsenkirchen und sollten Papier und Bleistift mitbringen. Die Veranstaltung kostet für Erwachsene sechs, für Kinder vier Euro sowie eine Kostenumlage von neun Euro pro Person.



Von 11 bis 13 Uhr, ebenfalls am Sonntag, können Interessierte auf "Safari" im Emscherbruch gehen. Bei dem zweistündigen Rundgang durch das Naturschutzgebiet können die Teilnehmer Tiere "in freier Wildbahn" beobachten und eventuell sogar fotografieren. Treffpunkt ist am Besucherzentrum Hoheward, Werner-Heisenberg-Straße 14 (fürs Navi: Ewaldstraße 261) in Herten. Erwachsene zahlen fünf, Kinder drei Euro.



Was hat Astronomie mit Steinkohle zu tun? Und welchen Zusammenhang gibt es zwischen der Sonnenuhr und den beiden Bögen auf der Halde Hoheward? Um Fragen wie diese geht es in der Ausstellung "Neue Horizonte – Auf den Spuren der Zeit", präsentiert vom RVR-Besucherzentrum Hoheward in der Lohn- und Lichthalle der Zeche Ewald. Eine öffentliche Führung am Sonntag, 2. Juli, von 14 bis 15 Uhr, lädt zu einer interaktiven Entdeckungsreise ein. Die Führung kostet drei Euro pro Person plus vier Euro Eintritt für Erwachsene bzw. 2,50 Euro ermäßigt.



Alle Veranstaltungen und Infos rund um das Besucherzentrum Hoheward sind unter www.landschaftspark-hoheward.de zu finden. Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



