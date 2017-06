Fledermäuse, Bienen und Industrienatur in Oberhausen mit dem RVR entdecken

Oberhausen (idr). Tierisch was los in Oberhausen: Mit drei Veranstaltungen lockt der Regionalverband Ruhr (RVR) am nächsten Wochenende Tier- und Naturliebhaber nach Oberhausen an.



Sie zeigen sich erst, wenn es im Revierpark Vonderort dämmert: die Fledermäuse. Wer die nächtlichen Jäger auf der Route der Industrienatur beobachten möchte, sollte sich der Fledermausführung mit Olav Möllemann am Samstag, 1. Juli, 21.30 bis 23.30 Uhr, anschließen. Mit Batdetektor, Suchscheinwerfern und Nachtsichtgerät werden die scheuen Tiere im Revierpark aufgespürt. Außerdem sollte jeder eine Taschenlampe mitbringen. Treffpunkt ist der Parkplatz neben dem Restaurant Waldhof im Revierpark Vonderort, Bottroper Straße 322, in Oberhausen. Die rund zweistündige Tour kostet für Erwachsene fünf und für Kinder drei Euro.



Am Sonntag, 2. Juli, ab 11 Uhr, lädt Heinz Depping, Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Oberhausen, zum "Tag der deutschen Imkerei" an den Lehrbienenstand am Haus Ripshors, Ripshorster Straße 306 in Oberhausen ein. Die Gäste erfahren alles Wissenswerte über die Insekten. Die Teilnahme ist kostenlos.



Ab 15 Uhr, ebenfalls am Sonntag, 2. Juli, startet eine Wanderung zur "Industrienatur auf der Branche Vondern". Die Teilnehmer können sich auf verschiedene Tier- und Pflanzenarten freuen. Die zweistündige Wanderung kostet für Erwachsene fünf und für Kinder drei Euro. Treffpunkt ist der Parkplatz des RVR-Informationszentrums Haus Ripshorst, Ripshorster Straße 306 in Oberhausen.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

