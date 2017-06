Lehrgang zum Sommerschnitt an Obstgehölzen auf der Bislicher Insel

Xanten (idr). Von wegen Sommerpause: Auch in der warmen Jahreszeit darf die Baumschere zum Einsatz kommen. Beim Sommerschnitt an Obstgehözen verheilen die Riss- und Schnittstellen nicht nur schneller, die Arbeiten entlasten den Gärtner auch bei den späteren Pflegearbeiten im Winter. Wie der Sommerschnitt richtig gemacht wird, zeigt ein Lehrgang, den der Regionalverband Ruhr (RVR) am Samstag, 1. Juli, an seinem NaturForum Bislicher Insel in Xanten anbietet. Auf dem Programm des dreistündigen Workshops stehen u.a. die Kronenpflege und das Erkennen von Obstansätzen.



Start des Workshops ist um 9 Uhr am NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, in Xanten. Die Teilnahme kostet acht Euro.



Das Veranstaltungsprogramm des Naturforums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

