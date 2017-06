Dual Career Netzwerk Ruhr fördert Partner-Karrieren

Essen/Metropole Ruhr (idr). Die Karrieren hochqualifizierter Lebenspartner im Ruhrgebiet zu fördern, das hat sich das Netzwerk Dual Career Netzwerk Ruhr (DCN Ruhr) auf die Fahnen geschrieben. Unter Federführung des Mercator Research Center Ruhr (MERCUR) haben sich 19 Einrichtungen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung der Region zusammengeschlossen, um sogenannte Doppelkarrierepaare - neuberufene Professoren und ihre Partner - zu fördern und zu unterstützen.



Mit im Boot sind die in der Universitätsallianz Ruhr zusammengeschlossenen Universitäten in Bochum, Duisburg-Essen und Dortmund sowie die FernUniversität Hagen, die Hochschule Bochum, die Hochschule für Gesundheit, die Technische Hochschule Georg Agricola, die Fachhochschule Dortmund, die Westfälische Hochschule, das Deutsche Bergbau-Museum Bochum und das Dortmunder Wissenschaftsnetzwerk windo. Zusammen mit dem Regionalverband Ruhr (RVR), der Wirtschaftsförderung bzw. -entwicklung der Städte Bochum, Dortmund und Essen, den Industrie- und Handelskammern im Ruhrgebiet, dem Initiativkreis Ruhr und dem TechnologieZentrum Dortmund bilden sie eine starke Plattform, um die Chancen einer erfolgreichen Jobsuche für Doppelkarrierepaare in der Region zu erhöhen.



"Im Wettbewerb um die besten Köpfe für die Metropole Ruhr möchten wir auch die begleitenden Partnerinnen und Partner bei der Suche nach einem passenden Job unterstützen. Die WissensMetropole Ruhr hat dazu das nötige Potenzial. Mit dem gemeinsamen Projekt Dual Career Netzwerk Ruhr setzen sich alle relevanten Akteure der Region für eine lebendige Willkommenskultur an der Ruhr ein", bekräftigt Karola Geiß-Netthöfel, Regionaldirektorin des Regionalverbandes Ruhr.



Infos unter www.dcnruhr.de



Pressekontakt: Mercator Research Center Ruhr, Kommunikation, Isabell Hilpert

