Internationale Sportexperten treffen sich im Ruhrgebiet

Bochum/Essen (idr). Was Sport für Metropolen bedeutet, diskutieren Experten aus aller Welt vom 5. bis zum 8. Juli in der Messe Essen. Zur Tagung des European College of Sport Science (ECSS) im Kongresszentrum werden etwa 2.300 Sportwissenschaftler erwartet. Ausrichter ist die Universitätsallianz Ruhr (UA Ruhr).



Neben der Bedeutung des Sports stehen Themen wie neue Methoden zur Bekämpfung von Rückenschmerzen, Inklusion im Sport oder neue Erkenntnisse der Trainingswissenschaft auf dem Kongress-Programm. Vorträge halten u.a. Prof. Dr. Tim Meyer, Arzt der deutschen Fußballnationalmannschaft, und die deutsche Vizemeisterin im Fünf-Kilometer-Lauf Laura Hottenrott. Insgesamt sind etwa 1.400 Vorträge für das Fachpublikum geplant.



Infos zum Programm unter ecss-congress.eu



Pressekontakt: Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Sportwissenschaft, Anna Schauerte, Telefon: 0234/32-26047, E-Mail: ecss2017@rub.de

