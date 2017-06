Public Art Ruhr zeigt zehnte "Neuenthüllung" auf Schloss Horst in Gelsenkirchen

Essen (idr). Die RuhrKunstMuseen setzen ihre Reihe "Neuenthüllungen" fort. Im Rahmen der Initiative Public Art Ruhr enthüllen die Partner am kommenden Mittwoch, 28. Juni, die "Lichtmaschine" von Adolf Luther am Schloss Horst in Gelsenkirchen. In der Reihe präsentiert die Intiative die in den vergangenen Monaten in einer gemeinsamen Aktion gereinigten und sanierten Kunstwerke im öffentlichen Raum.



Die RuhrKunstMuseen haben mit Unterstützung der Brost-Stiftung, der Stiftung für Kunst und Kultur e.V. und der Ruhr Tourismus GmbH im Rahmen der Initiative Public Art Ruhr bereits neun Neuenthüllungen von Kunstwerken im öffentlichen Raum realisiert, u.a. in Duisburg, Marl, Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen und Herne.



