RVR stellt Erlebnisprogramm "Unter freiem Himmel" vor: Picknicks im Emscher Landschaftspark sind die Höhepunkte der Open Air-Saison

Bottrop/Metropole Ruhr (idr). Sommerzeit ist Picknickzeit! Und der Regionalverband Ruhr (RVR) liefert wieder die passende Unterhaltung - mit Tanz, Theater und StreetFood. Die inszenierten Picknicks sind die Höhepunkte des Erlebnisprogramms "Unter freiem Himmel", das bis zum 31. Oktober mehr als 100 Veranstaltungen umfasst, darunter Touren per Rad, Segway, Bus, Schiff und zu Fuß zu außergewöhnlichen Orten im Emscher Landschaftspark. Das Programm wurde heute bei einem Pressetermin in Bottrop vorgestellt.



Den Picknick-Reigen eröffnet das TheaterPicknick Emscher Landschaftspark am 8. Juli im Garten der Erinnerungen im Innenhafen Duisburg. Ab 19 Uhr führen der Studiengang Schauspielregie der Folkwang Universität der Künste zusammen mit dem Rottstr 5 Theater und dessen Ensemble "Young 'n' Rotten" die "Odyssee" nach Homer auf.



Ein besonderer Höhepunkt des Programms ist das SunsetPicknick am 15. Juli auf dem Plateau der Halde Hoheward in Herten/Recklinghausen. Zwischen 12 und 22 Uhr verwandelt sich der Haldengipfel zur Tanzfläche unter freiem Himmel, während DJ Phil Fuldner, das Berliner DJ-Duo Mat.Joe und die DJs Dennis Herzing und Der Kaiser mit elektronischen Sounds für beste musikalische Unterhaltung und Sommerstimmung sorgen.



Weiter geht's am 29. Juli im Westpark Bochum mit dem PicknickSlam, bei dem Poetry Slammer um die Dichterkrone wetteifern, und dem FamilienPicknick am 13. August im Nordsternpark Gelsenkirchen mit Clowns, Musik, Mitmachangeboten und Bastelaktionen. Lecker wird's am 20. August beim StreetFoodPicknick Emscher Landschaftspark auf dem Gipfel der Halde Beckstraße in Bottrop. Beim MusikPicknick am 27. August präsentieren Singer-Songwriter am Phoenix See in Dortmund handgemachte Sounds ohne Genrebegrenzung.



Den Abschluss der Picknicksaison bildet der Genießermarkt Emscher Landschaftspark, der am 1. Oktober rund um Haus Ripshorst in Oberhausen stattfindet. Regionale Erzeuger bieten ihre frischen Produkte an und informieren über die regionale Agrarkultur. In der „Schnibbeldisko“ werden gemeinsam einfache Gerichte zubereitet und anschließend gegessen.



Der Eintritt zu allen Picknicks ist frei. Getränke und kleine Speisen sind bei allen Picknicks vor Ort erhältlich. Eigener Proviant darf zu allen Veranstaltungen mitgebracht und dort verzehrt werden. Aus Sicherheitsgründen sind Glas, Grillen und offenes Feuer nicht erlaubt.



Mit dem Programm "Unter freiem Himmel" will der Regionalverband Ruhr den Wandel im Emscher Landschaftspark sicht- und erlebbar machen. Der Emscher Landschaftspark ist mit einer Fläche von rund 450 Quadratkilometer und über 200 realisierten Projekten der größte und am weitesten ausgebaute Regionalpark Europas. Er ist eine Kooperation von Regionalverband Ruhr, 20 Kommunen, 2 Kreisen, 3 Regierungsbezirken, dem Land Nordrhein-Westfalen, Emschergenossenschaft und Lippeverband.



Programm und Infos: www.emscherlandschaftspark.rvr.ruhr



