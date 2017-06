235.000 Besucher legten am Wochenende eine ExtraSchicht ein

Oberhausen/Metropole Ruhr (idr). Besuchermagnet ExtraSchicht: 235.000 Gäste reisten am vergangenen Samstag eine ganze Nacht durch die Metropole Ruhr und ließen sich an 36 Spielorten in 21 Städten von einem vielfältigen Programm vor faszinierender Industriekulisse begeistern. 2.000 Künstler zeigten ihr kreatives Schaffen bei Shows und Führungen, interaktive Mitmachaktionen, Theater und Gesang, Quatsch und Comedy. Zahlreiche Feuerwerke im gesamten Ruhrgebiet sorgten für leuchtende Höhepunkte.



Der Fotowettbewerb zur ExtraSchicht läuft noch bis zum 2. Juli. Unter www.extraschicht.de/fotowettbewerb können Besucher ihre zwei besten Fotos der Nacht der Industriekultur 2017 hochladen.



Die 18. ExtraSchicht findet am 30. Juni 2018 statt.



Veranstalter der ExtraSchicht ist die Ruhr Tourismus GmbH (RTG) in Oberhausen mit Unterstützung der Projektpartner Regionalverband Ruhr (RVR), Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und Emschergenossenschaft.



