BVB ist zuschauerstärkster Verein Deutschlands

Metropole Ruhr (idr). Borussia Dortmund führt die Top 100 der zuschauerstärksten Vereine Deutschlands in der Saison 2016/17 an. 79.712 Menschen verfolgten im Schnitt die Heimspiele des Clubs, das entspricht einer Auslastung von knapp 98 Prozent. Auf Platz zwei folgt der FC Bayern mit 75.000 Zuschauern pro Spiel, damit war jedes Bayern-Spiel in der Allianz Arena restlos ausverkauft. Das Spitzentrio vervollständigt der FC Schalke 04 mit durchschnittlich 60.703 Zuschauern.



Mit Rot-Weiß Essen auf Platz 46 schaffte es auch ein Viertligist in die Top 50.



Infos: www.stadionwelt.de



