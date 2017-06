Erlebnisprogramm Emscher Landschaftspark: RVR lädt zur Schnitzeljagd per Rad rund um die Kokerei Hansa

Dortmund (idr). Entdeckungsreise, Bewegung und Rätselspaß: All das verbindet die Fahrradtour "Schnitzeljagd Emscher Landschaftspark" am Sonntag, 2. Juli, miteinander. Der Regionalverband Ruhr (RVR) lädt im Rahmen seines Erlebnisprogramms "Unter freiem Himmel" zur Jagd mit dem Fahrrad ein.



Es gilt, die Industriekultur und Industrienatur im Emscher Landschaftspark rund um die Kokerei Hansa zu entdecken. Wegbeschreibungen gibt es klassisch auf Papier oder via Online-Karte auf dem Smartphone. Unterwegs müssen kleine Aufgaben gelöst und Hinweise entschlüsselt werden. Angeboten wird die Jagd für die ganze Familie zwischen 11 und 16 Uhr.



Die Teilnahme an der Schnitzeljagd Emscher Landschaftspark ist kostenlos und erfolgt auf eigenes Risiko.



Die Schnitzeljagd per Rad ist Teil des RVR-Erlebnisprogramms "Unter freiem Himmel", mit dem der Regionalverband Ruhr den Emscher Landschaftspark - von Duisburg bis Bergkamen - bekannter machen will. Neben den bekannten Picknicks und Touren veranstaltet der RVR insgesamt fünf Schnitzeljagden. Die nächste findet am Sonntag, 6. August, rund um das Welterbe Zollverein in Essen statt. Das gesamte Erlebnisprogramm "Unter freiem Himmel" läuft bis zum 31. Oktober 2017.



Infos zum Emscher Landschaftspark und zu den Veranstaltungen: www.emscherlandschaftspark.rvr.ruhr



Die Route steht ab Veranstaltungsdatum als Tourtipp ganzjährig zum Download bereit unter www.emscherlandschaftspark-blog.de



HINWEIS FÜR DIE REDAKTIONEN: Fotos zum Download finden Sie unter www.presse.metropoleruhr.de



Pressekontakt: RVR, Pressestelle, Barbara Klask, Telefon: 0201/2069-201, E-Mail: klask@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht