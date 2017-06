Zughersteller Stadler baut Niederlassung in Herne

Herne (idr). Die Schweizer Stadler Rail AG investiert in einen neuen Standort in Herne. Der Hersteller von Schienenfahrzeugen baut auf einem Teil des ehemaligen Bergwerkgeländes General Blumenthal 11 eine Niederlassung. Hier werden in Zukunft die im Ruhrgebiet fahrenden Stadler-Personenzüge gewartet und instandgehalten. Bis zu 40 Arbeitsplätze sollen entstehen.



Stadler ist der erste Nachnutzer der ehemaligen Bergbaufläche. Das Unternehmen hatte den Zusschlag für die Herstellung und Instandhaltung von 41 FLIRT-Zügen für die S-Bahn Rhein-Ruhr erhalten.



Infos unter www.herne.de



Pressekontakt: Stadt Herne, Pressebüro, Christoph Hüsken, Telefon: 02323/16-2377, E-Mail: christoph.huesken@herne.de

Zurück zur Übersicht