Premiere für Triathlon am Dortmunder Phoenix-See

Dortmund (idr). Gut 700 Athleten werden am kommenden Sonntag, 2. Juli, rund um den Phoenix-See in Dortmund-Hörde zum 16. PSD-Bank-Triathlon erwartet. Bereits seit 2002 richten die Tri-Geckos Dortmund das sportliche Ausdauer-Highlight aus. Bisher war 15 Mal der Fredenbaumpark Austragungsort. In diesem Jahr gibt es mit der Strecke rund um den Phoenix-See eine Premiere. Zusätzlich zu den Einzelstartern über die Sprintstrecke (750m Schwimmen, 20km Rad, 5km Lauf) und die Olympische Distanz (1.500m, 40km, 10km) sind 108 Staffeln gemeldet. Zu den Favoriten über die Olympische Distanz zählt der Dortmunder Niklas Greeven.



Weitere Infos unter www.psd-bank-triathlon-dortmund.de



Pressekontakt: Stadt Dortmund, Pressestelle, Frank Bußmann, Telefon: 0231/50-23022, E-Mail: fbussmann@stadtdo.de; Tri-Geckos Dort­mund e. V., Telefon: 0231/2200050, E-Mail: office@tri-geckos.de

