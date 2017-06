Vollmondwanderung auf der Halde Sachsen

Hamm (idr). Der Vollmond lockt wieder Nachtwanderer ins Grüne: Der Regionalverband Ruhr (RVR) lädt am Sonntag, 9. Juli, auf die Halde Sachsen in Hamm ein. Auf der Route der Industrienatur gehen die Teilnehmer auf die Pirsch nach Glühwürmchen, Kröten und anderen nachtaktiven Bewohnern der Halde.



Die zweistündige Tour startet um 21 Uhr an der Infotafel am Parkplatz des Ökologiezentrums, Sachsenweg 8, in Hamm. Erwachsene zahlen fünf und Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

