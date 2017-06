Künstler können sich für die zweite Ruhr.Residence bewerben

Gelsenkirchen/Metropole Ruhr (idr). Die Ruhr.Residence wird fortgeführt. Die KunstVereineRuhr suchen nach dem erfolgreichen Pilotprojekt im vergangenen Jahr auch 2017 wieder Stipendiaten. Ausgeschrieben werden die Residenzen in den Bereichen "Go" und "Return".



"Go" ist ein Reisestipendium, das acht Künstlern aus dem Ruhrgebiet die Chance bietet, in ein für ihre individuelle künstlerische Weiterentwicklung relevantes Land zu reisen. "Return" führt auswärtige Künstler in die Region, in diesem Jahr nach Bochum. Drei Monate lang können sie im deutschen Forum für Figurentheater und Puppenspiel Konzepte entwickeln. Bewerbungsschluss für beide Residenzen ist der 1. August.



Für die KunstVereineRuhr haben sich 15 Künstlervereine und -häuser der Region zusammengeschlossen.



Infos unter www.kunstvereineruhr.de und www.facebook.com/kunstvereineruhr



Pressekontakt: Kunstverein Gelsenkirchen e.V., Ulrich Daduna, mobil: 0171/5439465

