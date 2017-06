pottfiction-Sommercamp kommt nach Hamm

Hamm (idr). Das Helios Theater Hamm ist in diesem Jahr Gastgeber des pottfiction-Sommercamps. 80 Jugendliche aus der Metropole Ruhr werden die Lippewiesen in Hamm vom 18. bis zum 23. Juli zum Kreativ-Camp machen. Im Gepäck haben sie sechs Theaterperformances, die sie im pottfiction-Jahr 2016/17 in ihren Städtegruppen zum gemeinsam gewählten Thema "Liebe schenken" entwickelt haben. Im Rahmen eines kleinen Theaterfestivals präsentieren sie ihre Arbeiten. Die restliche Zeit verbringen sie in Workshops mit internationalen Künstler aus den Bereichen Tanz, Musik, Performance, Kostümbild und Installation. Im Fokus stehen dabei vor allem die Themen Ökologie und Nachhaltigkeit. Im Kostümworkshop wird z.B.ausschließlich mit Plastikverpackungen wie Flaschen und Folien gearbeitet. Alle Ergebnisse präsentieren die Jugendlichen am Samstag, 22. Juli, als Abschlussspektakel.



"pottfiction" ist ein städteübergreifendes Jugendtheaterprojekt, das seine Premiere bei der Kulturhauptstadt RUHR.2010 feierte und seit 2013 von sechs Theatern - Junges Schauspielhaus Bochum, Kinder- und Jugendtheater Dortmund, Consol Theater Gelsenkirchen, theaterhagen, Helios Theater Hamm und theaterkohlenpott Herne - gemeinsam mit Urbane Künste Ruhr weitergeführt wird.



Infos: www.pottfiction.ruhr



Pressekontakt: Helios Theater, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Anna-Sophia Zimniak, Telefon: 02381/926837, E-Mail: post@helios-theater.de

Zurück zur Übersicht