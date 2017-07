Essen Motor Show expandiert 2018 nach China

Essen (idr). Die Essen Motor Show findet künftig auch in China statt. Im November 2018 veranstalten die China United Rubber Corporation, die Guangzhou Zhanlian Exhibition Service Co., Ltd. sowie die Messe Essen die Automobilmesse erstmals in der südlichen Millionenstadt Guangzhou. Die künftig jährlich geplante China Essen Motor Show öffnet parallel zur Messe "Auto Guangzhou", einer der drei größten Automessen Chinas. Ihr Angebot umfasst neben Tuning auch die Themen sportliche Serienfahrzeuge und Motorsport.



Bereits vom 17. bis 26. November präsentieren die Veranstalter der China Essen Motor Show ihre Pläne bei der diesjährigen "Auto Guangzhou". In Essen findet die Messe das nächste Mal vom 2. bis 10. Dezember statt.



Infos: www.essen-motorshow.de



Pressekontakt: Messe Essen, Tom Kraayvanger, Telefon: 0201/7244-243, E-Mail: tom.kraayvanger@messe-essen.de

