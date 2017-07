Grimme Online Award für acht ausgezeichnete Netz-Angebote

Marl/Köln (idr). Acht besondere Netz-Angebote wurden am Wochenende in Köln mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet. In der Kategorie "Information" ging die Ehrung an den "WDR-Kandidatencheck", der anlässlich der NRW-Landtagswahl durchgeführt wurde. Fast 1.000 Interviews mit Kandidaten aller Parteien wurden dafür geführt und in immer gleicher Länge online gestellt.



Zwei Angebote siegten im Bereich "Wissen und Bildung": die Webreportagen "Was heißt schon arm?" von Spiegel Online" sowie der Beitrag über eine Gebärdendolmetscherin "Die mit den Händen tanzt" des Hessischen Rundfunks. In der Kategorie "Kultur und Unterhaltung" punktete das Virtual Reality-Projekt des WDR über den Kölner Dom, bei dem Besucher das Gotteshaus aus der 360°-Perspektive erleben können. Ebenfalls ausgezeichnet wurden der Vater-und-Sohn-Blog "Wochenendrebellen" und der YouTube-Kanal "Datteltäter", der humorvoll die Unterschiede zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen aufs Korn nimmt.



Die "Resi-App", die Nachrichten in Form eines Chats vermittelt, wurde in der Kategorie "Spezial" ausgezeichnet, ebenso wie die Facebook-Gruppe #ichbinhier, die sich für eine bessere Debattenkultur in sozialen Netzwerken einsetzt.



Infos: www.grimme-online-award.de



