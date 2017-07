Ruhr Summit 2017 gibt der Gründerszene eine Bühne

Dortmund (idr). Mehr als 1.000 Teilnehmer aus 25 Nationen werden zur Startup-Konferenz RuhrSummit 2017 erwartet. Nach der Premiere 2016 in Essen findet die Neuauflage am 19. und 20. Oktober im Dortmunder U statt. Ziel der Veranstaltung ist eine stärkere Vernetzung der regionalen Wirtschaft mit jungen, innovativen Gründer-Unternehmen. Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr Sozialunternehmertum und Internationalisierung.



Höhepunkt der Konferenz ist der "RuhrPitch": Ausgewählte regionale und internationale Startups haben in diesem Rahmen die Möglichkeit, ihr Unternehmen dem Publikum und einer Experten-Jury zu präsentieren, an der auch das Management des Gründerfonds Ruhr beteiligt ist. Initiatoren des RuhrSummits sind der Initiativkreis Ruhr, die 360 Online Performance Group (OPG) und das Online-Portal RuhrGründer.



Weitere Infos unter www.summit.ruhr/2017/de und unter www.ruhrgruender.de



Pressekontakt: RuhrGründer, Carmen Radeck, Telefon: 02307/5023717, E-Mail: radeck@ruhrgruender.de

