Wildkräuter und Safari Tour in Dortmund

Dortmund (idr). Gleich zwei Veranstaltungen, zu denen der Regionalverband Ruhr (RVR) am Sonntag, 16. Juli, einlädt, locken Natur- und Tierliebhaber nach Dortmund.



Nachtkerze, Johanniskraut und Natternkopf - viele heimische und "eingewanderte" Wildkräuter haben die Industriebrachen erobert. Wie sie hierher kamen, welche Eigenschaften und Heilkräfte sie besitzen und welche Pflanzenteile verwendet werden können, erfahren Naturliebhaber bei einer zweistündigen Kräuterwanderung auf der Halde Zollern. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Eingang des LWL-Industriemuseums, Zeche Zollern, Grubenweg 5, in Dortmund.



"Auf Safari auf der Kokerei Hansa" in Dortmund geht es am Sonntag, 16. Juli, ab 15 Uhr. Die Teilnehmer können größere und kleinere Tiere in "freier Wildbahn" beobachten und eventuell sogar fotografieren. Die zweistündige Tour auf der Route der Industrienatur startet am Pförtnerhaus der Kokerei Hansa, Emscherallee 11, in Dortmund-Huckarde.



Für die Veranstaltungen zahlen Erwachsene jeweils fünf und Kinder drei Euro.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht