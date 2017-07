Kinder entdecken mit dem RVR Insekten an Säumen und Waldrand

Xanten (idr). Mission Natur: Die geheime Welt der Ameisen, Käfer und anderer Insekten entdecken kleine Spürnasen am Sonntag, 16. Juli, rund um das RVR-NaturForum Bislicher Insel. RVR Ruhr Grün und der Entomologische Verein Krefeld nehmen die Kinder mit auf eine rund dreistündige Entdeckungsreise in den Mikrokosmos des Naturschutzgebietes. Die Nachwuchs-Forscher erhalten Einblick in die Arbeits- und Beobachtungsmethoden der Insektenforschung – ganz professionell mit hierfür umgebauten Ferngläsern, Mini-Staubsaugern und entsprechender Film- und Fototechnik.



Geeignet ist die Exkursion für Kinder von sieben bis 16 Jahren. Experimentiertaschen mit den professionellen Arbeitsgeräten werden für die Teilnehmenden gestellt.



Los geht es um 14 Uhr am RVR-NaturForum Bislicher Insel, Bislicher Insel 11, 46509 Xanten. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Verbindliche Anmeldungen unter Telefon: 02801/988230.



Das Veranstaltungsprogramm des Naturforums Bislicher Insel ist unter www.naturforum-bislicher-insel.de abrufbar (Online-Kalender und PDF-Download). Noch mehr Termine zum Thema Umwelt im gesamten Ruhrgebiet stehen unter www.umweltportal.metropoleruhr.de.



Pressekontakt: RVR, NaturForum Bislicher Insel, Jutta Eckardt, Telefon: 02801/988230, E-Mail: naturforumbislicherinsel@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht