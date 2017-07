Unna (idr). Die chinesische Komponistin und Performance-Künstlerin Yiran Zhao ist Stadtkomponistin in Unna. Die 1988 geborene Künstlerin studierte Komposition in China und Europa. Sie erhielt viele Preise und Stipendien, zuletzt von der Akademie der Künste in Berlin. Unter dem Titel "Mit fremden Ohren gehört" wird sich Yiran Zhao künstlerisch mit dem Eigenem und dem Fremden auseinandersetzen. Außerdem sind regelmäßige Werkstattgespräche geplant.



Die Sybil-Westendorp-Stiftung hatte ein zweimonatiges Stipendium in Unna sowie eine Auftragskomposition, die mit 5.000 Euro dotiert ist, ausgeschrieben. 54 Bewerbungen waren auf die Ausschreibung "Stadtkomponistin in Unna" eingegangen.



Infos unter www.unna.de



Pressekontakt: Stadt Unna, Pressestelle, Oliver Böer, Telefon: 02303/103-101, E-Mail: presse@stadt-unna.de

Zurück zur Übersicht