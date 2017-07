"I've lost my mind in Essen": WDR feiert 40 Jahre "Rockpalast"

Köln/Essen (idr). Vor 40 Jahren wurde Essen Kultstätte für Rockmusik-Fans: In der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1977 fand die erste der europaweit ausgestrahlten WDR-"Rockpalast"-Nächte in der Grugahalle statt - mit Rory Gallagher, Little Feat und Roger McGuinn's Thunderbyrd. Das Jubiläum wird mit zwei Fernsehnächten gefeiert.



Am 23. Juli, 00.40 Uhr, zeigt Das Erste die 45-minütige Dokumentation "40 Jahre Rockpalast-Nacht – I've lost my mind in Essen" und Konzerthighlights aus vier Jahrzehnten. Das WDR Fernsehen widmet dem "Rockpalast" am 28. Juli ab 23.30 eine Nacht mit einer 60-Minuten-Fassung der Doku, einem Best-of aus 40 Jahren Konzertgeschichte und der Wiederholung der ersten Rocknacht vom Juli 1977.



Bis 1986 standen zahlreiche international bekannte Bands auf der "Rocknacht"-Bühne in Essen. Mit dabei waren u.a. The Who, The Police, Peter Gabriel und ZZ Top.



Infos: www.rockpalast.de



