Deichmann legt Grundstein für Erweiterung der Essener Firmenzentrale

Essen (idr). Der Schuhhändler Deichmann baut seine Firmenzentrale in Essen aus. Heute wurde der Grundstein für einen dreistöckigen Neubau gelegt, der Platz für 150 neue Arbeitsplätze schafft. Rund sechs Millionen Euro investiert das Unternehmen in den mittlerweile fünften Bauabschnitt der Firmenzentrale. Aktuell arbeiten hier bereits 800 Angestellte, sie wurde stetig erweitert. Im ersten Halbjahr 2018 soll der Neubau fertig sein.



Das Unternehmen ist international auf Expansionskurs: Nach Belgien erschließt es sich in diesem Jahr auch Frankreich. Aktuell sind rund 39.000 Mitarbeiter in 25 Ländern für Deichmann tätig. Allein in Deutschland investiert der Schuhändler im laufenden Jahr für Modernisierungen und Erweiterungen des Filialnetzes sowie für Logistik und IT-Infrastruktur 92 Millionen Euro.



Infos unter www.deichmann.de



Pressekontakt: Deichmann, Unternehmenkommunikation, Ulrich Effing, Telefon: 0201/8676–960, E-Mail: ulrich_effing@deichmann.com; Sonja Schröder-Galla, Telefon: –962, E-Mail: sonja_schroeder-galla@deichmann.com

Zurück zur Übersicht