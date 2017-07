Centro Oberhausen wird zur einzigen deutschen Pokémon GO Safari Zone

Oberhausen (idr). Die Pokémons kommen! Das Oberhausener Centro ist am 16. September Schauplatz einer Pokémon GO Safari. Europaweit richtet das amerikanische Entwicklerstudio Niantic sieben solcher Events für Fans des Spiels aus, Oberhausen ist der einzige Austragungsort in Deutschland. Mit den Veranstaltungen feiert das Unternehmen den ersten Geburtstag seines mit der realen Umwelt verknüpften Online-Spiels Pokémon GO.



Bei den Safaris sollen die Spieler besondere und seltene Figuren fangen und trainieren können. Angekündigt sind außerdem einige Pokémons, "die noch nie zuvor in Europa gesehen wurden".



Das Spiel hatte vor allem im vergangenen Jahr einen regelrechten Hype in vielen Ländern ausgelöst. Mit der App können Spieler virtuelle Wesen in der realen Welt aufspüren, fangen, trainieren und gegeneinander antreten lassen.



Infos unter www.nianticlabs.com



