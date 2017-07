"Achtsame Gänge" auf dem Barfußwanderweg der Kissinger Höhe

Hamm (idr). Zu "achtsamen Gängen" auf dem Barfußwanderweg der Kissinger Höhe in Hamm lädt der Regionalverband Ruhr (RVR) am Samstag, 22. Juli, 9.30 Uhr, Naturliebhaber ein. Unter der Leitung von Benigna Grüneberg gehen die Teilnehmer den knapp drei Kilometer langen Pfad langsam ab. Treffpunkt der zweistündigen Veranstaltung ist der Parkplatz des Kommunalfriedhofs am Zechenweg in Hamm-Herringen.



Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird um Spenden für den Barfußpfad gebeten. Eine verbindliche Anmeldung unter 02381/465744 ist notwendig.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: Benigna Grüneberg, Telefon: 02381/465744

