Tour de France-Star Marcel Kittel startet in Bochum beim Giro

Bochum (idr). Der aktuelle Topstar des deutschen Radsports tritt in Bochum in die Pedale: Marcel Kittel, fünffacher Etappensieger und aktueller Träger des grünen Trikots der Tour de France startet beim Sparkassen Giro am 30. Juli.



In diesem Jahr wird das Rennen in Bochum bereits zum 20. Mal ausgetragen. Der Giro vereint mehrere Wettbewerbe. Neben hochklassigem Sport mit Topstars des internationalen Radsports gibt es u.a auch ein Jedermann- und einen Mini-Giro für Kinder. Begleitet wird das Rennen von einem City-Fest.



Infos: www.sparkassen-giro.de



