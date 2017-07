Akzeptanzpreis für den ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit

Duisburg (idr). Der Verein DUGay verleiht heute Abend (21. Juli) seinen Akzeptanzpreis "Brücke der Solidarität" an Berlins Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit und Comedian Hape Kerkeling. Wowereit erhält die Auszeichnung "in Gold" für sein Lebenswerk. Hape Kerkeling wird der Preis in Abwesenheit verliehen. Moderiert wird die Gala von Schauspieler und Talker Ralph Morgenstern.



Der Akzeptanzpreis wird in diesem Jahr bereits zum fünften Mal vergeben. Bisherige Träger sind u.a. Ralph Morgenstern und Schauspielerin Katy Karrenbauer.



DUGay Verein Duisburger Lesben und Schwule ist auch Ausrichter des jährlichen Christopher Street Day in Duisburg. Der diesjährige CSD findet am 29. Juli statt.



