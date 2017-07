Frida Gold, Cassandra Steen und ATB kommen zum Bochumer Musiksommer

Bochum (idr). Klingende Namen hat die elfte Auflage des Bochumer Musiksommers zu bieten: Frida Gold, Cassandra Steen, und DJ ATB sind die Top Acts der diesjährigen Open Air-Veranstaltung vom 8. bis zum 10. September in der Bochumer Innenstadt. Eröffnet wird das Festival am Freitag, 8. September, mit einem gemeinsamen Auftritt der Band Frida Gold und den Bochumer Symphonikern. Die dreitägige Open-Air-Veranstaltung hat in den vergangenen Jahren jeweils bis zu 150.000 Besucher zu den fünf Bühnen in die Bochumer Innenstadt gelockt.



Infos unter www.bochumer-musiksommer.de



Pressekontakt: Bochum Marketing, Kommunikation, Christian Gerlig, Telefon: 0234/904-9639, mobil: 0173/2893169, E-Mail: gerlig@bochum-marketing.de

Zurück zur Übersicht