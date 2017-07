Noch mehr Aussteller auf der Spiel 2017

Essen (idr). Die weltgrößte Messe für Brett- und Kartenspiele "Spiel" in der Messe Essen wächst in diesem Jahr erneut: Auf 72.000 Quadratmetern (2016: 66.000 Quadratmeter) präsentieren vom 26. bis zum 29. Oktober rund 1.100 internationale Aussteller Neuheiten und Trends. Neu ist in diesem Jahr "Spiel in concert": Am Freitag, 27. Oktober bietet die Messe ein klassisches Konzert zum Rollenspiel "Shadows of Esteren". Die Arbeiten des Filmmusikkomponisten Francois Rousselot werden von einem Streichquartett gespielt und von einem Pianisten und einer Sängerin begleitet.



