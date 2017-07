Sommertipps: Auf Schlemmertour durchs Ruhrgebiet

Metropole Ruhr (idr). So schmeckt der Sommer! Die Ferien vor der Haustür lassen sich im Ruhrgebiet hervorragend durch eine kulinarische Rundreise ergänzen - Urlaub für den Gaumen sozusagen. In den Städten der Metropole Ruhr locken in den kommenden Wochen zahlreiche Schlemmermeilen und Streetfood-Events.



Der Essener Stadtteil Rüttenscheid gehört z.B. zu den In-Vierteln für Liebhaber des guten Geschmacks. Zahlreiche Restaurants und Cafés bieten besonderen Gaumenkitzel. Anfang August machen 23 Gastronomen den Messeparkplatz zur Open-Air-Küche: Sie laden vom 2. bis zum 6. August zur kulinarischen Meile "Rü… Genuss pur!". Dazu gibt's Livemusik und am 2. August ein musikalisch untermaltes Feuerwerk.



Infos: rue-genuss-pur.de



*



Um den schmackhaften Rebensaft dreht es sich in der kommenden Woche in Duisburg. Mehr als 50 deutsche Winzer präsentieren ihre besten Tropfen vom 3. bis zum 6. August in der Duisburger Fußgängerzone. Kleine Snacks gibt es hier natürlich auch.



Infos: www.duisburgkontor.de



*



Dortmund ist Heimat des größten veganen Straßenfestes in Deutschland. Am Samstag, 12. August, tischt der mittlerweile zwölfte Vegan Street Day (VSD) auf dem Reinoldikirchplatz auf. Neben Falafel, veganem Käse oder Gemüseburgern gibt es hier auch zahlreiche Info- und Verkaufsstände für Kleidung oder andere Produkte, Lesungen und Diskussionen, Live-Musik und Kinderprogramm.



Infos: www.vegan-street-day.de



*



StreetFood quasi abseits der namensgebenden Straße bietet das StreetFoodPicknick Emscher Landschaftspark am Sonntag, 20. August. Im Schatten des Tetraeders auf dem Gipfel der Halde Beckstraße in Bottrop gibt es Gaumenkitzel pur. Beim Picknick mit Blick aufs Ruhrgebiet genießen Besucher handgemachte Gerichte nach Rezepten aus aller Welt. Ein DJ sorgt für leichte, entspannte Hintergrundmusik.



Das StreetFood Picknick gehört zum Erlebnisprogramm "Unter freiem Himmel", mit dem der Regionalverband Ruhr (RVR) den Emscher Landschaftspark bekannter machen will. Mehr als 85 Picknicks, Touren und weitere Veranstaltungen umfasst das Programm.



Infos: www.emscherlandschaftspark.rvr.ruhr



*



Schwerte kommt auf den Pfannkuchen! Schon seit 1998 feiert die Stadt im Osten der Metropole Ruhr ihr traditionelles "Pannekaukenfest". In diesem Jahr fliegen die Pfannen vom 8. bis zum 10. September tief. Untermalt wird das Fest von lokalen Bands, die sich beim STAR, beim Schwerter TalentAufruf, messen.



Infos: www.hansevereinschwerte.de



*



Tipps und Termine zu Schlemmermeilen, Picknicks und Gourmet-Festen in der Metropole Ruhr gibt es auch aktuell unter www.sommer.metropoleruhr.de



Pressekontakt: idr, Telefon: 0201/2069-282, E-Mail: idr@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht