RVR-Obst-Workshop am Haus Ripshorst

Oberhausen (idr). Zu einem Obst-Workshop lädt am Montag, 7. August, der Regionalverband Ruhr (RVR) Familien mit Kindern in das RVR-Informationszentrum Haus Ripshorst in Oberhausen ein. Auf dem Programm steht eine kulinarische Entdeckungstour durch den Emscher Landschaftspark sowie der Besuch im großen Obstgarten-Gelände von Haus Ripshorst. Die Teilnehmer können dort u.a. seltene und alte Sorten wie Holzbirne, Holzapfel oder Maulbeeren probieren.



Eine Anmeldung ist bis zum 3. August telefonisch unter 0208/88334-83 erforderlich. Die fünfstündige Veranstaltung startet um 9.30 Uhr am Haus Ripshorst (Ripshorster Straße 306 in Oberhausen) und ist kostenlos.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: Pressekontakt: RVR, Haus Ripshorst, Telefon: 0208/88334-83, E-Mail: infozentrum-elp@rvr-online.de

